04 Сентября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

После скандала со школьным питанием из мэрии Нижневартовска уволился куратор соцблока

Из мэрии Нижневартовска уволился третий за год куратор соцблока.

И.о. замглавы Светлана Князева покинула пост якобы после того, как мэр Дмитрий Кощенко получил представление прокурора с требованием уволить ее и других участников скандального дела об отмывании денег на школьном питании, сообщают "Погоны и галстуки".

По данным канала, прокуратура провела проверку и выявила, что килограмм суповой говядины стоил в закупке 2600 рублей, бананы — 900, огурцы — 600. Прокурор Александр Еременко якобы потребовал уволить ответственную за закупки в депобре чиновницу, членов совета директоров "Комбината питания соцучреждений" (во главе совета стоял известный своим скандальным возвращением и.о. вице-мэра по соцразвитию Александр Федорус) и расторгнуть договор с руководителем КПСУ Владимиром Валетовым.

Со ссылкой на своего инсайдера ПиГ сообщали, что якобы эта схема действовала несколько лет. Информация, предположительно, вскрылась после того, как несколько школ все же решили закупаться не у КПСУ, по сути, выполнявшего роль агрегатора-перекупщика, а напрямую у разных поставщиков, и расхождение цен привлекло внимание сначала Счетной палаты города, а затем и силовиков.

"Ни обычное, ни дорогое мясо в результате проверки в супе так и не обнаружилось — он оказался постным. По слухам, речь идет об ущербе почти в миллиард рублей", — сообщал канал.

По официальным данным, Светлана Князева вышла на пенсию.

Новым и.о. стал бывший подчиненный Князевой — замдиректора департамента образования Дмитрий Котов. До трудоустройства в администрацию он долгое время работал на таможне.

Теги: школьное питание, замглавы, отставка, Светлана Князева


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