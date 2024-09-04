МАГАТЭ собралось увеличить поддержку Украины

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) увеличит поддержку Украины.

Агентство займет "более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры" страны, приводит "Ъ" слова руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сказанные после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уточнил, что безопасность работы атомных электростанций зависит от стабильного подключения к электросети.

Ранее стало известно, что солдат ВСУ Михаил Шкода попросил мировое сообщество "не допустить диверсий на объектах атомной энергетики". Шкода, которому командование поставило задачу заминировать Курскую АЭС, рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку. При этом, по словам Шкоды, Сырский признал причастность НАТО к подготовке этой диверсии.