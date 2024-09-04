В России растет число учеников частных школ

На конец прошлого учебного года в частных школах в России учились более 213 тыс. детей, что составляет 1,2% от общего числа российских школьников.Об этом пишет "Тинькофф Журнал" со ссылкой на данные Минпросвещения РФ, анализируя рынок частного образования для детей.

Количество учеников частных школ за год выросло на 7 тыс. человек. Всего в России 942 частные школы, или 2,4% от общего числа, то есть средняя численность учеников частной школы в два раза меньше, чем государственной. Если в городской государственной школе на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в частной - 10.

Половина частных школ всего в трех регионах: 185 — в Москве, 137 — в Московской области, 60 — в Санкт-Петербурге. В среднем месяц обучения в частной школе стоит 44 тыс. рублей. Наиболее дорогие (в среднем) они в Московской области - 67 тыс., Москве - 61 тыс., Ленинградской области - 53 тыс. В других регионах это заметно меньше - 15-30 тыс.

Глава фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев в феврале заявил, что 27% родителей хотели бы, чтобы их дети учились в частных школах, а если бы это было бесплатно, то 39%.

Спрос на частные школы можно объяснить состоянием системы образования. В Москве почти 5% детей учатся в частных школах. Далее следуют Чеченская Республика, Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург. Наименее распространено частное образование в Новгородской, Брянской областях и Республике Алтай, где этим охвачены менее 0,1% детей.