Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал Владимира Путина в рабочей поездке в Туву.

Представитель Кремля заявил, что визит главы государства был рабочим, а сфера деятельности Шойгу изменилась, что объясняет его отсутствие в президентской делегации.

Песков добавил, что Шойгу не всегда сопровождал Путина во время его визитов в Туву. "Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет",— цитирует его ТАСС.

Ранее Песков не стал отвечать на вопрос о том, мог ли знать бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу о противоправных действиях своих подчиненных.

Представитель Кремля заявил, что следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны идут в рамках постоянной работы правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента добавил, что не может предоставить другие детали.

За последнее время были арестованы трое бывших заместителя Шойгу: Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов. Сам Шойгу после отставки с поста министра обороны занял должность секретаря Совета безопасности РФ.