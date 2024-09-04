На Урале объявили в розыск мужчину с двумя детьми, который скрывает их от приставов

На Среднем Урале судебные приставы объявили в розыск мужчину с двумя детьми.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, разыскиваются Денис Сухарев 1982 года рождения, а также несовершеннолетние Матвей и Макар 2017 года рождения. По решению суда, отец обязан передать детей матери для совместного проживания, однако добровольно мужчина этого не сделал.

Приставы выяснили, что мальчиков, предположительно, прячет их отец. При этом Сухарев и сам скрывает свое местонахождение.

ГУФССП России по Свердловской области обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей и их отца, сообщить ее по одному из телефонов:

межрайонное отделение судебных приставов по розыску: 8 (343) 362 28 19;

отделение оперативного дежурства главного управления: 8 (343) 378 13 19.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку, чтобы по решению суда передать ее матери. Отец взял маленькую Настю на выходные и не вернул, после чего был объявлен розыск.