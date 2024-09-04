Губернатор лично проинспектировал строительство промышленных объектов в Верхнем Уфалее

В рамках рабочей поездки в Верхний Уфалей губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на строительстве блочной газовой котельной, крайне нужной муниципалитету. Как известно, город Верхний Уфалей в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Что касается объекта котельной, то работы здесь должны были завершиться 31 августа, но подрядчик сдвигает срок ориентировочно на 2 недели.

«Котельная замещает старые мощности, которые надо выводить {в конце октября – примечание редакции}. Работы необходимо завершить к осенне-зимнему периоду, других вариантов просто нет, и я хочу, чтобы вы меня услышали. Обращаюсь и к подрядчику, и к руководству города, и к представителям правительства области. Объект является критичным для системы теплоснабжения Верхнего Уфалея», – потребовал Алексей Текслер.

Напомним, после закрытия «Уфалейникеля» на баланс города перешла старая котельная.

«Котельная стала генерировать большие убытки. А у нас строится новый цинковый завод. Старая котельная мешает развитию производства. Поэтому встал вопрос о строительстве новой котельной», — пояснил заместитель главы Верхнего Уфалея Павел Казаков.

По плану новая котельная мощностью 34,5 МВт должна начать работу в этом году. Ее функционал – обеспечение теплом и горячей водой жителей микрорайона «Никельщиков». Это порядка 60 жилых домов и 9 социальных объектов. Работы ведутся в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

Ситуацию со строительством еще одного важного объекта в Верхнем Уфалее глава региона также оценил лично. На промплощадке бывшего градообразующего предприятия «Уфалейникель» продолжается строительство цинкового электролизного завода, производительность которого составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год.

Работы по устройству фундаментов завершены, смонтированы металлоконструкции, проведен монтаж освещения, завершено создание теплового контура, уже приступают к монтажу оборудования. До декабря завершатся работы на железнодорожной линии.

Алексей Текслер отметил, что объект крайне важен для Верхнего Уфалея: «Возрождение промышленного объекта по современным экологически чистым технологиям является главным проектом развития Уфалея. Более 90% сотрудников, работающих на новом заводе, должны быть жители города. Важно, что на производстве будут использованы современные технологии гидрометаллургии, что минимизирует воздействие на окружающую среду».

Планируется, что плану общая численность работников предприятия составит 820 человек. Уже с 2023 года в рамках проекта «Профессионалитет» в местном филиале Каслинского промышленно-гуманитарного техникума обучаются молодые люди по востребованным на будущем заводе профессиям.

В ходе поездки губернатор также посетил соцобъекты муниципалитета. В частности, Алексей Текслер открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строившийся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

«Хочу поздравить всех с замечательным событием – мы сегодня открываем новый физкультурно-оздоровительный комплекс с большим универсальным залом. Его так не хватало городу», – отметил Алексей Текслер.

Новый спорткомплекс станет местом проведения различных спортивных мероприятий, здесь будут работать секции мини-футбола, баскетбола, единоборств и секция адаптивного спорта.

Губернатор посетил и центральную библиотеку города. Благодаря нацпроекту «Культура» учреждение полностью преобразилось, получило статус модельной библиотеки с многофункциональным читальным залом, коворкинг-зоной и конференц-залом.

«Из областного бюджета Верхний Уфалей получил 10 млн рублей на создание инновационной и современной библиотеки. На эти средства был проведен ремонт, приобретено современное оборудование и мебель. Результат — комфортное и эстетически приятное пространство, оснащенное новой мебелью и интерактивным оборудованием», - пояснял на состоявшемся в июле открытии культурного пространства глава Верхнего Уфалея Сергей Тарасов.

В технопарке «Кванториум» в гимназии №7 «Ступени» губернатор пообщался с учениками и преподавателями. Гимназия работает в одну смену, в ней учатся 795 человек. Работает «Точка роста», открылся детский технопарк «Кванториум». Практические работы по физике, химии, биологии и труду, внеклассные мероприятия и мероприятия дополнительного образования, проводимые в «Кванториуме», доступны и ученикам других школ города.

А в этом году в гимназии открылся губернаторский инженерный 10-й класс, в котором будут обучаться 20 школьников. Они на базе «Кванториума» будут углубленно изучать профильные предметы и получать профессиональное образование по специальности «Токарь» и «Лаборант химического анализа». Практика ребят пройдет прямо на производстве.

В конце рабочего визита губернатор заехал в детскую школу искусств, где сейчас идет ремонт. Объект должны были сдать в середине августа, однако подрядчик сроки сорвал. Глава региона потребовал в срочном порядке исправить ситуацию.

«Изначально предусматривалось, что вы сдадите объект к началу нового учебного года, чтобы дети могли одновременно пойти и в школу, и в ДШИ. Давайте, аккумулируйте людей с других объектов и наращивайте темпы. Это же детское учреждение!» – жестко потребовал Алексей Текслер.

Подрядчик заверил, что закончит работы до конца сентября.

В завершение поездки глава региона лично встретился с жителями Верхнего Уфалея. Он сообщил, что в последние 2 года двукратно увеличена субсидия из областного бюджета на строительство дорог и пообещал, что регион продолжит субсидирование дорожных работ в Верхнем Уфалее.

А на основании обращений жителей Алексей Текслер принял решение о строительстве новой школы.

«Сегодня приняли принципиальное решение – взамен старой школы в Нижнем Уфалее строить новый объект. Министерству строительства я поручение дал, постараемся уже в следующем году этот объект сделать», – заявил губернатор.