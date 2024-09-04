В рамках рабочей поездки в Северную Осетию Игорь Бабушкин возложил цветы в «Городе ангелов» в Беслане

В рамках рабочей поездки в Северную Осетию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил мемориальный комплекс на территории бывшей школы №1, «Город ангелов» и выразил соболезнования всем, кто потерял в теракте 20-летней давности родных и близких.

Также Игорь Бабушкин встретился с главой республики Сергеем Меняйло.

С 1 сентября в Беслане шла трехдневная вахта памяти по невинным жертвам теракта в школе №1 в 2004 году. Она завершилась на мемориальном кладбище «Город ангелов», где поименно вспомнили всех 334 погибших, для кого праздник Дня знаний обернулся трагедией.

«Беслан – боль всей страны, всего мира. В той страшной трагедии погибли и мои боевые братья – офицеры спецподраздения "Альфа", которые первыми штурмовали здание школы. 3 сентября стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Мы вспоминаем всех, кто безвинно погиб в разные годы в разных уголках нашей Родины, и отдаем дань уважения тем, кто ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом», – сообщил Игорь Бабушкин.