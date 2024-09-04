Как и ожидалось. Фанар будет отмечать Пасху вместе с Ватиканом

Экуменический патриарх Варфоломей анонсировал совместное с римо-католиками празднование Пасхи с 2025 года. Об этом он заявил на Синаксисе архиереев Экуменического патриархата.

Как давно ожидалось, в 2025 году Фанар и Ватикан сделают какой-то важный шаг к объединению, поскольку будет отмечаться 1700-летие Первого Вселенского Собора. Им станет празднование Пасхи. При этом Варфоломей рассматривает себя как главу православного мира, который будто бы в его лице делает необратимый шаг к единству с римо-католицизмом. О необратимости этого движения давно говорит и сам Варфоломей, и римский папа-иезуит Франциск.

Патриарх Александрийский Феодор II также заявил, что Александрийская церковь двигается в сторону объединения с Ватиканом. Видимо, та же участь постигнет и ушедшие в раскол Элладскую и Кипрскую церкви.