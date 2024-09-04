Дальний Восток могут соединить с европейской Россией высокоскоростной жд-магистралью

Министр транспорта Виталий Савельев считает, что России не обойтись без высокоскоростного сообщения на Дальнем Востоке. Для этого нужна соответствующая трасса. По его словам, высокоскоростное железнодорожное сообщение в будущем будет запущено вслед за европейской частью России и на Дальнем Востоке.

"Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития дальнего востока. Ну как без этого? У нас страна, конечно, огромная", - приводит РБК заявление Савельева на Восточном экономическом форуме.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин назвал стоимость высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Сумма составит 2,1 трлн руб., включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава. Ввод магистрали в эксплуатацию предварительно запланирован на 2029 год.

В Екатеринбурге на выставке "Иннопром" был представлен макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 году. После сертификации составы поставят РЖД.