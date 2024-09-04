Незаконной свалкой рядом с аэропортом Екатеринбурга занялись силовики

Силовики занялись незаконной свалкой медотходов рядом с екатеринбургским аэропортом Кольцово. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что незаконная свалка в Арамиле недалеко от аэропорта Кольцово разрастается и становится опасной для людей. На днях активисты-экологи нашли на ней кучи цветных пакетов с надписями "медицинские отходы класса Б и В" и сразу забили тревогу.

После сообщений Свердловского РЭО о незаконной свалке была проведена проверка на полигоне. Участие в ней приняли сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры Свердловской области, специалисты инспекции охраны окружающей среды Екатеринбурга, экологи Свердловского РЭО и служба безопасности аэропорта совместно с орнитологами. В итоге факт несанкционированного размещения отходов был зафиксирован.

"Два года эковолонтеры Свердловского отделения РЭО привлекали внимание к несанкционированной свалке рядом аэропортом. За это время она разрослась до серьезных масштабов, стала опасной для здоровья людей и экологии. Уверен, правоохранительные органы доведут дело до конца: свалка будет ликвидирована, а виновные наказаны. А мы продолжим работать на благо нашего города, будем делать свою работу - пресекать загрязнение лесов, водоемов и городов жадными до легкой прибыли дельцами", - заявил председатель Свердловского отделения Российского экологического общества, депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев.

Сейчас силовые структуры проводят надзорные мероприятия. После расследования будет дана правовая оценка соблюдению экологических норм собственником и рассчитан причиненный вред почве.

Как отмечают в Свердловском РЭО, уже установлен собственник участка: согласно информации на сайте Кировского районного суда, им является Вадим Лукач, который, по данным СМИ, сейчас находится под следствием из-за махинаций с земельными участками. В июле 2024 года суд уже обязал его ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Напомним, что экоактивисты РЭО обнаружили свалку в Арамиле еще два года назад. За это время она увеличилась в четыре (!) раза и сегодня ее площадь составляет около 20 Га.