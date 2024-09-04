Алаудинов назвал бои в Курской области решающим сражением СВО

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим сражением СВО.

"В начале этого года я говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО", – заявил ТАСС командир спецназа "Ахмат".

По словам Алаудинова, благодаря тому, что ВСУ бросили на Курск наиболее боеспособные подразделения, российские военные смогут нанести по ним "сокрушительный удар" и лишить Киев основных резервов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.