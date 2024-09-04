Моор оценил подготовку работников транспортной отрасли в образовательном центре "Транспортное и дорожное строительство"

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новый кластер федерального проекта "Профессионалитет" начал работу на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Основная задача - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики.

Подготовка осуществляется по пяти направлениям: строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, машинист дорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Кадры готовят для таких предприятий, как АО "Мостострой-11", АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП", ООО Специализированный застройщик "ЭНКО ИНВЕСТ", АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания". Именно эти предприятия предоставляют, к примеру технику для подготовки будущих специалистов, активно участвуют в разработке учебных программ.

В планах на 2024 год - обучение 810 человек, в 2025 году начнут готовить 1405 студентов.