Глава МИД Украины подал в отставку

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д. И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал на своей странице в Facebook* спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, приложив к посту отсканированный вариант заявления.

Кулеба занимал этот пост с 4 марта 2020 г.

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