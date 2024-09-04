Пушилин согласился с введением платы за воду в ДНР

04 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дурову все же приготовили стул с пиками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Пушилин согласился с введением платы за воду в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал введение платы за воду для населения, дав лишь поручения, которые направлены на разъяснение ситуации и улучшение качества. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований.
Читайте также:

Напомним, 29 августа "Вода Донбасса" объявила, что задним числом вводит плату за воду - с 7 августа. Так решила некая "рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта", которая отменила мораторий Пушилина на взимание платы. Кто эти люди, неизвестно. Никакой документ так и не был опубликован. Плату вводят для жителей следующих городов: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Зугрэс, Иловайск, пгт Пантелеймоновка, а также для всех населенных пунктов данных городских округов.

При отсутствии индивидуальных счетчиков начисления будут производиться по "суточной норме потребления в день осуществления подачи воды". При отсутствии же водоснабжения (что еще нужно доказать) начисления будут производиться по "суточной норме потребления по уличной колонке в день осуществления подачи воды" — 40-60 литров в сутки с человека (в разных городах по-разному). Притом что никаких "уличных колонок" почти нигде нет. Жители встретили это с возмущением. Выражение "суточная норма потребления" при наличии воды в течение нескольких вечерних часов звучит откровенно издевательски.

Пушилин признал, что вода подается не везде по графику, доходит не до всех, а выставление счета задним числом несправедливо. Он поручил Минстрою ДНР совместно с "Водой Донбасса" провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу подаваемой воды и разработать комплекс мер по ее улучшению. Также нужно оперативно разбираться по жалобам, где вода явно некачественная. Гендиректору "Воды Донбасса" поручено организовать выезды в города с целью разъяснения гражданам сложившейся ситуации.

"Зачем людям выезды руководителя "Воды Донбасса" по городам? Чтобы он получил командировочные? Воды от этого больше не будет. Надо не разъяснять, а работать!" - написала Алла Рытик.

"Сначало пусть вода в кране дома пойдет, чтоб за нее платить. А то сходи на первый этаж, притащи - и еще за нее заплати", - возмущается Алина Романская.

Фактически Пушилин "не заметил" и того, что его мораторий отменен неизвестными лицами. Также едва ли могут быть решены такие вопросы, как накручивание счетчиком показателей, когда выходит воздух или ржавая вода. В "Воде Донбасса" сказали, что нужно подавать заявление на вызов специалиста, который зафиксирует этот факт, чтобы счет был пересмотрен. Если показания счетчиков не передавались, то первый счет будет выставлен по некоей средней норме, которая была зафиксирована в последний раз. Но самое возмутительное, что, при отсутствии счетчиков или если они не были поверены, людей будут заставлять платить за "суточную норму потребления". Притом что вода официально подается 4 часа в день.

Тем не менее, депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова поблагодарила Пушилина "за оперативное и чуткое реагирование на жалобы жителей республики по поводу неожиданного возобновления оплаты за ржавую и вонючую воду в их кранах со стороны "Воды Донбасса". Она надеется, что очковтирательства и демагогии не будет.

Однако вопросов меньше не стало. Люди резонно отмечают, что с качеством воды и ее наличием еще только предстоит разбираться (да и будут ли?), а вот тарифы уже подняли.

Местная жительница Наталья Серебрянская даже сочинила на злобу дня стихотворение:

За воду мзду возобновили.
Основы жизни часто нет.
Людей о правде не спросили:
Струя есть в кране или нет?..

Старушка с девятиэтажки,
Спешит в подвал к пяти часам.
Набрать водички в три баклажки.
Час прождала. В трубе - “фигвам”.

Сосед верхушку матом кроет.
Хотел ребенка искупать.
Но кран, как волк голодный воет,
То мачмалу начнет плевать.

Цвет бурый, пахнет как болото.
Ни суп сварить, ни постирать.
Отныне есть на воду квота.
Не стыдно воздух продавать?..

Задачи сущность понимаем.
Водоснабжение - наш бич.
Мы справедливости желаем.
Нельзя нас как баранов стричь!

Теги: днр, вода, плата, денис пушилин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети