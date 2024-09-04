04 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

В Техническом университете УГМК отметили корпоративный День знаний

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел корпоративный День знаний. Он традиционно приурочен ко дню рождения вуза и началу нового учебного года.

В этом году первый частный инженерный университет провел четвертый выпуск студентов. За это время для промышленных предприятий из разных регионов страны было подготовлено 864 дипломированных выпускников очного и заочного обучения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Технического университета УГМК, в нынешнем году первокурсниками стали 278 человек, 112 очного и 166 заочного обучения.

В их числе и выпускники инженерной школы, которые получили от университета в подарок планшеты. Будущие инженеры будут обучаться по таким направлениям, как "Горное дело", "Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Металлургия", "Электроэнергетика и электротехника", "Информатика и вычислительная техника". Кроме того, впервые набрана группа студентов на новое направление университета - "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств".

Студенты Технического университета УГМК(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Студентам выплачивается стипендия в зависимости от успеваемости от 3 до 5 тысяч рублей плюс доплаты: за активность во внеурочной, волонтерской, спортивной, научной деятельности, а также именные стипендии по 10 тысяч рублей в месяц, которые сейчас получают 30 человек.

Программа празднования началась с мастер-класса для учащихся Инженерной школы. Для инженерных классов и учащихся "Компьютерной школы ХИТ" старшекурсники университета провели научно-популярный инженерный квест. В конференц-зале вуза прошло награждение получивших звания кандидатов и докторов наук, а также тех, кто в дополнение к основной работе активно передает в университете свой практический опыт. Эти люди за деятельность в области высшего и дополнительного профессионального образования получили звание "Лучшего корпоративного преподавателя".

Преподаватель Технического университета УГМК(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

"Корпоративный День знаний для нас - это не только праздник для первокурсников. В первую очередь, это большое чествование всех тех, кто помимо своей основной работы занимается образованием, просветительской и научной деятельностью, кто активно передает свои практические навыки и знания, полученные на производстве, будущим инженерам", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Студенты Технического университета УГМК(2024)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Особым подарком на день рождения стало открытие в научно-исследовательском центре университета двух новых научно-образовательных лабораторий по пирометаллургии и очистке промышленных вод и стоков.

Справка

Технический университет в Верхней Пышме - это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В марте 2024 года Технический университет УГМК второй раз вошел в лидеры рейтинга вузов всероссийского агентства RAEX (первое место в Свердловской области, второе место в УрФО).

Теги: Технический университет УГМК, студенты, первокурсники, День знаний


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