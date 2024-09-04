Песков: Россия учитывает удары по своей территории оружием США

Удары по России американским оружием уже наносятся, Москва учитывает этот факт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Москвы в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американским оружием, передает ТАСС.

"И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства", - сказал Песков на ВЭФ.

По его словам, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории РФ. "Это все учитывается нашей стороной", - отметил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что Украина просит США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России. Неназванный советник украинского президента утверждает, что использование этих ракет даст Киеву возможность удерживать часть территории Курской области, в связи с этим у Украины появится "рычаг давления для переговоров с Россией".