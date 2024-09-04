Генерал Попов просит опросить нескольких командиров как свидетелей

Генерал Иван Попов призывает опросить по его делу восемь военнослужащих, которые были с ним в его зоне ответственности на фронте.

"Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — сказал РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.

Ранее сообщалось, что защитник экс-командующего 58-й армией Ивана Попова требует вызвать на допрос в качестве свидетеля, который может подтвердить невиновность его подзащитного, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Сканы обращения старшему следователю по ОВД ГВСУ СКР опубликовал обозреватель Юрий Подоляка.

Попов был арестован в мае 2024 года. 15 июля суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.