Глав недружественных стран не позовут на 80-летие Победы

В Кремле сообщили, что глав недружественных стран не пригласят на парад в Москву по случаю 80-летия Победы.

"Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказанные журналистам на полях Восточного экономического форума.

До празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остается менее года – торжество состоится 9 мая 2025 г.