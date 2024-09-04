Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы пройдет психиатрическую экспертизу

Подозреваемый в убийстве девочки житель Нижнего Тагила пройдет психиатрическую экспертизу.

Напомним, 31 августа 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Накануне, 3 сентября, девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности. Вскоре силовики установили подозреваемого и задержали его в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанным оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. В ближайшее время планируется его допрос и предъявление обвинения. Следствие будет обращаться в суд для заключения фигуранта под стражу.

По уголовному делу об убийстве уже допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки. Также будут проведены необходимые экспертизы, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая в отношении задержанного.

Как уточнили в ведомстве, он уже доставлен в Нижний Тагил, с ним работают сотрудники Следственного комитета. Меру пресечения ему должны будут избрать в этот четверг.

Ранее полицейские опубликовали видео с подозреваемым в убийстве 11-летней тагильской школьницы.