Солдат ВСУ обратился к мировому сообществу из-за возможной ядерной катастрофы

Солдат ВСУ Михаил Шкода попросил мировое сообщество "не допустить диверсий на объектах атомной энергетики".

Шкода, которому командование поставило задачу заминировать Курскую АЭС, рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку. При этом, по словам Шкоды, Сырский признал причастность НАТО к подготовке этой диверсии, пишет РИА Новости.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии. 27 августа делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. По словам Гросси, в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. "Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие.