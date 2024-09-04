04 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Более половины россиян недовольны работой общественного транспорта

Жители России оценили работу системы общественного транспорта в среднем на три балла из пяти возможных.67% опрошенных россиян по пятибалльной шкале оценили состояние остановок. Четверку поставили 22% респондентов, высший балл – 9%, еще 2% затруднились ответить.

Опрос провел "Народный фронт". Граждан спрашивали о состоянии остановок, обновлении старых автобусов, соблюдении расписания движения и т. д.

53% обратили внимание на замену старых автобусов, троллейбусов и трамваев на новые. При этом, оценивая обновление общественного транспорта, 14% респондентов поставили оценку "5", еще 23% решили выставить оценку "4". В то же время 57% респондентов поставили три балла и ниже. Остальные 6% респондентов затруднились ответить.

Среди других проблем участники исследования отметили несоблюдение расписания движения (40%), систематическое отсутствие общественного транспорта по расписанию в позднее время (33%), его постоянную загруженность (65%).

Как заявила руководитель "Народный фронт. Аналитики" Ольга Позднякова, большинство используемого общественного транспорта в России превышает нормативный срок эксплуатации. Средний возраст автобусов в 2023 году составлял 17 лет. Кроме того, автобусы в регионах не приезжают по графику из-за нехватки водителей. Дефицит кадров также приводит к переработкам и простою новых транспортных средств, указала Позднякова.

Больше всех довольны транспортными услугами жители Москвы и Санкт-Петербурга. Развитие системы общественного транспорта в России идет по регионам неравномерно. Жители других регионов сталкиваются, например, с долгим ожиданием транспорта или отсутствием навесов на остановках, которые нужны во время дождя и снега, сообщают "Ведомости".

Исследование было проведено по итогам мониторинга реализации транспортной реформы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Онлайн-анкетирование во всех регионах РФ, кроме Херсонской области, проводилось весной – летом текущего года на платформе "Народный контроль".

Теги: общественный транспорт, соцопрос


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