04 Сентября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Растет социальное напряжение: в Госдуме просят Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направит обращение в Роскомнадзор.

Депутат просит проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, и рассказать о будущем этого сервиса на территории России. Из обращения следует, что на протяжении последних недель наблюдается значительное замедление работы "популярного и востребованного" в России сервиса YouTube.

При этом в обществе "растет социальное напряжение", указал парламентарий. Это связано с тем, что отсутствуют четкие официальные подтверждения официальных пояснений относительно будущего YouTube на территории страны, а также на фоне "откровенных слухов" и разновекторных "экспертных оценок".

Нилов указал руководителю Роскомнадзора Андрею Липову, что "видеохостинг годами используется миллионами россиян исключительно в прикладных целях, не имеющих отношения к политической сфере: обучение, поиск бытовых рекомендаций по ремонту техники, квартиры или автомобиля, прослушивание аудиокниг или просмотр фильмов". Кроме того, многие пользователи монетизировали свой опыт, навыки и таланты именно посредством видеохостинга, чье замедление неминуемо лишает их части дохода, подчеркнул депутат.

"Люди хотят знать – когда, при каких условиях и при каких обстоятельствах ситуация поменяется и сервис возобновит работу в прежнем режиме", - заключил Нилов, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, из-за отсутствия официального заявления Роскомнадзора о замедлении видеосервиса YouTube в России операторы связи стали устанавливать на своих сетях оборудование, которое делает сервис доступным для абонентов.

Однако Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube в России

Теги: Госдума, Роскомнадзор, YouTube


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