Легкоатлетку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты 49-летней легкоатлетки Татьяны Томашовой из России с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года.

Спортсменка лишилась серебряной медали, которую она заработала в беге на 1500 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На сайте CAS сказано, что спортсменка также дисквалифицирована на 10 лет начиная с даты публикации вердикта. Решение было принято в связи с выявленными нарушениями антидопинговых правил в 2012 году. В декабре 2021 года после перепроверки допинг-проб россиянки от 2012 года были обнаружены следы анаболических стероидов.

В 2007 году спортсменка подозревалась в употреблении эритропоэтина, но проба дала отрицательный результат. Позднее было обнаружено, что в пробах, взятых у нее в апреле-мае и августе-сентябре 2007 года, а также 21 июля 2008 года, не совпадало ДНК. 31 июля 2008 года Международная федерация легкой атлетики отстранила Томашову от соревнований. В 2009 году легкоатлетка была дисквалифицирована на 2 года и 9 месяцев за подмену допинг-проб, сообщает "Коммерсант".

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В ней говорится, что в положительной допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон.