Стоимость морской доставки из Китая в РФ увеличилась вдвое

Стоимость морской доставки товаров из Китая в порт Владивостока увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем текущего года — до $4–4,5 тыс., а железнодорожной — на 31%, до $7,5–8 тыс.

Как заявили в логистических компаниях, это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в России, простаивают неделями, ожидая обратной загрузки. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что ФАС не принимала решений о пересмотре тарифов, и если будет зафиксирован рост, его причины и обоснованность будут проанализированы.

Как сообщила исполнительный вице-президент по морской логистике Noytech Supply Chain Solutions Анастасия Кизулева, морские перевозчики увеличили сроки ротации судов за счет обхода Африки, мимо Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды. Это привело к задержкам на две–три недели при возврате контейнеров в Китай и Юго-Восточную Азию. Это и привело к дефициту что порожних контейнеров в портах отправления.

Сроки пересечения автопереходов на границах между КНР и РФ также увеличиваются. Так, на МАПП Забайкальск наблюдаются очереди сроком почти до семи дней для заезда на территорию Китая.

Общие сроки доставки по железной дороге с терминалов Дальнего Востока в центр РФ вместо заявленных ранее 35–40 дней увеличиваются до двух месяцев.

Коммерческий директор транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев указал, что дефицит контейнеров и задержки с отгрузкой товаров создают риск задержек товаров и возможный рост их стоимости в рознице, сообщают "Известия".