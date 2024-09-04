Полковнику ВСУ запросили пожизненный срок за обстрелы приграничья

Гособвинение попросило российский суд назначить украинскому полковнику Дмитрию Храпачу пожизненное лишение свободы заочно по обвинению в организации обстрелов Белгородской области.

"Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным", — заявил представитель Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.

Обвинение считает, что Храпач отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области.

В 2023 году к пожизненному лишению свободы полковника приговорил Верховный суд ДНР. Его признали виновным в организации обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня. Отбывать наказание он будет в том случае, если попадет в Россию.