Украинский батальон "Днепр-1" признан террористическим в России

Батальон "Днепр-1" Украины включили в список террористический организаций.

Соответствующее решение было принято Южным окружным военным судом 14 декабря 2023 года и вступило в силу 25 июня 2024 текущего года.

"Днепр-1" участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он является подразделением особого назначения МВД Украины. Батальон стал первым добровольческим подразделением особого назначения в структуре украинского МВД, сообщают "Ведомости".