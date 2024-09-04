Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать захваченные территории Курской области

Оккупация территорий Курской области украинскими войсками продолжится.

Как заявил NBC News президент Украины Владимир Зеленский, это является "неотъемлемой частью" плана Киева. "На данный момент она [Курская область] нам нужна", – сказал глава государства.

По его словам, Украина будет удерживать захваченную территорию до окончания конфликта.

Зеленский отметил, что Украине не нужна российская территория и Киев не планирует "привносить туда наш украинский образ жизни". Президент отметил, что план по "удержанию" территории Курской области будет представлен западным партнерам, в том числе США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже отвечает на атаки ВСУ на свои приграничные регионы. Пресс-секретарь президента заявил, что "ответ уже, собственно, происходит".