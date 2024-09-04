В Кабардино-Балкарии завели дело после отравления свыше 200 человек

В Кабардино-Балкарии инициировали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Это произошло после массового отравления людей в городе Баксане, сообщает пресс-служба управления СК по региону. Следствие указало, что с конца августа местные жители обращаются к медикам с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления. 30 человек оказались в больницах, 27 из которых — дети. Причиной отравлений могла стать водопроводная вода.

По данным прокуратуры, за медпомощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63 человека, в том числе 56 детей. По данным Минздрава региона, лечение в стационаре получают 70 человек. МУП "Водоканал Баксан" совместно с МУП "Нальчикский водоканал" проводят гиперхлорирование воды, подаваемой населению по трубам.

В регионе приостановили работу пять учебных заведений, среди которых — две школы и один колледж.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей ресторана пятизвездочного отеля во Владивостоке.