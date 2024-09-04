В ЦБ РФ увидели условия для тренда на замедление инфляции

Годовая инфляция в июле, ускорившись до 9,1%, вероятно, достигла пика.

Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" Департамент исследований и прогнозирования Центробанка России. По словам аналитиков, наметились предпосылки на формирование дезинфляционного тренда. Регулятор отмечает, что динамика спроса в экономике стала более умеренной. За этим стоит как замедление роста розничного кредитования, так и менее активный рост потребления домохозяйств.

Эксперты указывают, что это будет способствовать переходу предприятий к более умеренным производственным планам, что вкупе с постепенным ростом производительности будет снижать напряженность на рынке труда.

Отмечается, что при высоких инфляционных ожиданиях повысить склонность россиян к сбережениям можно только при "значимо положительных реальных процентных ставках, превышающих уровень инфляционных ожиданий". Для повышения мотивации россиян сберегать, а не тратить и для формирования тренда на замедление роста цен, нужны жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время, сообщает Forbes со ссылкой на бюллетень.

Ранее Центробанк России выпустил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Решения в рамках ДКП, и прежде всего динамика ключевой ставки, будут зависеть от того, какой сценарий развития экономики окажется наиболее точным. В новом документе регулятора базовый сценарий и три альтернативных.