Глава Прикамья посетил Луганск и Северодонецк

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил Луганска и подшефного Северодонецка.

В Луганске Махонин встретился с премьером ЛНР Егором Ковальчуком Они обсудили дальнейшие планы по взаимодействию и помощи Северодонецку. В Северодонецке губернатор убедился, как меняется город благодаря поддержке властей края и усилиям жителей.

"По итогам визита поручил краевому Министерству имущества совместно с администрацией Северодонецка (https://t.me/svr_lnr) разработать мастер-план города для комплексного восстановления социально значимых объектов и жилых домов", - написал Махонин в своем telegram-канале.