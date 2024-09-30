Власти Литвы инициировали расследование против Лукашенко

Министерство юстиции Литвы обратилось в Международный уголовный суд (МУС). В документе – просьба о начале расследования против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Лукашенко подозревается в "преступлениях против человечности", сообщает портал Delfi со ссылкой на решение минюста, которое принималось на основании данных белорусской оппозиции. В частности, местный минюст отмечает, что после президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых победил Лукашенко, в стране прошли массовые протесты, которые, по словам литовских властей, были "жестоко подавлены", пишут "Ведомости".

Лукашенко в 2020 г. победил на выборах президента Белоруссии, набрав чуть более 80% голосов.