30 Сентября 2024
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Происшествия Республика Дагестан
Фото: Скриншот видео из официального канала СКР / t.me/sledcom_press

В Дагестане продлен срок задержания владельца заправки, где случился взрыв

В Махачкале суд продлил срок задержания владельца заправки, на которой случился взрыв. Меру пресечения изберут 2 октября.

"Продлить срок задержания <…> на 72 часа", - приводит ТАСС слова судьи.

Напомним, семьям погибших после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы направят компенсации. Получат такие выплаты и пострадавшие. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим выплатят по 250-500 тыс. руб.

Теги: Заправка, Махачкала, взрыв


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