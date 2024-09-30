В Дагестане продлен срок задержания владельца заправки, где случился взрыв

В Махачкале суд продлил срок задержания владельца заправки, на которой случился взрыв. Меру пресечения изберут 2 октября.

"Продлить срок задержания <…> на 72 часа", - приводит ТАСС слова судьи.

Напомним, семьям погибших после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы направят компенсации. Получат такие выплаты и пострадавшие. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавшим выплатят по 250-500 тыс. руб.