В День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией в Астраханской области прошел митинг-концерт

Сегодня – ровно два года со дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В честь знаменательного события в Астрахани на открытой сцене АДК «Аркадия» состоялся патриотический концерт.

С видеообращением выступил и глава Кременского района Вячеслав Третьяков. Он отметил огромный вклад в развитие муниципалитета со стороны губернатора Игоря Бабушкина и поблагодарил всех астраханцев за большую работу по восстановлению мирной жизни во вверенных ему поселениях.

"К этой дате Министерство обороны сообщает радостные новости: российские военные освободили села Макеевка и Невское в прифронтовом, нашем подшефном Кременском районе Луганской народной республики. Наши войска успешно продвигаются вперед и улучшают позиции и на других ключевых участках фронта, отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он также подчеркнул, что это стало судьбоносным событием, открывшим новую страницу в истории нашей страны.

"Мы показали всему миру, что будем сами определять свое будущее и никому не позволим что-то решать за нас. Каждый день вместе с жителями новых регионов мы делаем все, чтобы приблизить нашу общую победу в специальной военной операции. Дорогие друзья! Поздравляю с Днем воссоединения новых регионов с Российской Федерацией! Желаю всем добра, мира и благополучия!", - написал Игорь Бабушкин.