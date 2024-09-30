30 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Итоги XIII Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег 2024» в Астрахани подведены

Имена победителей Всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования туристско-рекреационного кластера «Астраханский» и фотоконкурса «НабережнаЯ» были названы на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Экоберег".

«Мы рассматриваем туризм как одну из самых перспективных отраслей развития региона. И, конечно, создание новых рекреационных парковых зон – это непременное условие для развития любого современного красивого города, особенно такого замечательного, как наша Астрахань», – подчеркнул вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он также отметил, что все конкурсные работы будут проанализированы потенциальными инвесторами, что поможет в дальнейшей реализации проектов.

Лучшие архитектурно-градостроительные концепции жюри выбирало из 42 работ, представленных конкурсантами из 14 городов России. Всего в этом году было подано 87 заявок. II премию и денежный приз в размере 500 тысяч рублей получил авторский коллектив ООО «Умбра». III премия и денежный приз в размере 250 тысяч рублей присуждены авторскому коллективу ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр», сообщают в региональном министерстве экономического развития.

(2024)|Фото: astrobl.ru

I премию и денежный приз в размере 1 миллиона рублей, а также вторую III премию жюри приняло решение не присуждать. Вместо этого было решено вручить денежный приз дипломантам, которые были представлены студенческими коллективами. Таким образом, помимо дипломов, каждая из команд получила по 125 тысяч рублей.В фотоконкурсе «НабережнаЯ», где на суд жюри было представлено 25 работ, I место и соответствующие дипломы получили А. Селеменев за работу «Амурский Утёс. Занавес», К. Худякова за работу «Летний вечер в Даляне».

В рамках фестиваля состоялась студенческая клаузура, участие в которой приняли 10 астраханских команд, защищавших работы перед жюри.

Традиционной составляющей программы «ЭкоБерега» стала архитектурная яхтенная регата. В ней приняли участие пять команд. Участники, пришедшие первыми, получили заслуженные награды.

Теги: фестиваль экоберег, инвесторы, туристско-рекреационный кластер


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