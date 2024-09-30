Уроженку Богдановича хотят сослать в Казахстан из-за отсутствия паспорта

Уроженку Богдановича 1986 г.р. хотят депортировать из страны. О решении екатеринбургских полицейских рассказала глава Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева.

Как передают ее слова ЕАН, Алена Постникова никогда не получала паспорт, а свидетельство о рождении давно потеряла. Несмотря на это, известно, что родилась она в Богдановиче, где в местном ЗАГСе и оформляли ее документ о рождении. Там же жили и ее родственники, однако с ними Алена не общалась, ведя асоциальный образ жизни: неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

В последнее время свердловчанка находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Якобы при опросе она не смогла назвать адрес проживания на 6 февраля 1992 года - на тот момент Алене было шесть лет. Вот только вместо того, чтобы сделать запрос в Богданович, как утверждает Лукашева, в миграционной службе решили запросить сведения в консульских учреждениях Казахстана.

"Во время очередного опроса возникла версия, что она могла находиться в Казахстане. Но почему-то не догадаются написать запрос в Богданович, где у нее жили родственники. Так и сидит за решеткой сверх уже отсиженного срока несчастная. А помочь ей некому - родные поумирали, документов и доходов нет. Эта история даже меня поразила цинизмом", - заявила Людмила Лукашева.

Она также добавила, что в эту пятницу собирается поднять вопрос о дальнейшей судьбе Алены Постниковой на слушании по миграционной политике в Общественной палате Свердловской области.