30 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Доходы российского бюджета в следующем году должны вырасти до 40 трлн рублей

Госдума сегодня приняла проект федерального бюджета на ближайшие три года. Доходы российского бюджета в следующем году должны вырасти до 40 триллионов рублей. В 2024 году эта цифра составила 35 триллионов. Расходы в следующем году составят 41,5 триллионов. Правительство рассчитывает все три года удерживать бюджетный дефицит ниже 1% ВВП.

Расходы включают в себя траты на национальные проекты.

На новый нацпроект "Молодежь и дети" в 2025 году планируют выделить 458 миллиардов рублей. В 2026 году потратят 547 миллионов рублей, в 2027 году - 550 миллионов, сообщает ТАСС.

В нацпроект вошла программа "Приоритет-2030". В нее входят 142 университета, большая часть из них - региональные вузы. Деньги направят на вовлечение молодежи в науку и подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Уже создано 50 школ.

На нацпроект "Семья" в 2025-2027 годах выделят более 6 триллионов рублей. Этот проект включает в себя пять федеральных проектов: "Многодетная семья", "Поддержка семьи", "Охрана материнства и детства", "Старшее поколение", "Семейные ценности и инфраструктура культуры".

На нацпроект "Кадры" в 2025 году выделят 17 миллиардов рублей, "Экономика данных"- 129 миллиардов, "Эффективная транспортная система" - 131 миллиард рублей.

Также предлагается распределить бюджет на финансирование федеральных проектов. Так, на проект "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" направят 23 млрд рублей, на "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" - 8 млрд рублей, на "Искусственный интеллект" - 6 млрд рублей, на "Цифровое государственное управление" - 57 млрд рублей, на "Отечественные решения" - 13 млрд рублей, на "Прикладные исследования и перспективные разработки" - 4, млрд рублей, на "Инфраструктура кибербезопасности" - 11,827 млрд рублей, на "Кадры для цифровой трансформации" - 1,657 млрд рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

Теги: бюджет, госдума, нацпроект, доход, расход


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