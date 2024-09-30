В Челябинске начали строить линию метротрамвая

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на работы по строительству котлована для старта первого тоннелепроходческого комплекса от остановки "Улица Овчинникова". Началось строительство конструкций монтажного котлована. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На улице Овчинникова проектом организации строительства предусмотрен котлован для линии метротрамвая длиной 63 метра и шириной от 16 до 19 метров. Максимальная глубина – 11 метров.

"Подготовительные работы, в том числе по выносу сетей, на улице Овчинникова активно ведутся. Сети связи, водопровод, ливневую канализацию перенесли из зоны строительного участка. Метростроители приступили к работам по стартовому котловану", – подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Челябинский метротрамвай — строящаяся система легкорельсового транспорта с подземными участками. Изначально в городе предполагалось построить метрополитен. Его сооружение велось с 1992 года, но из-за недостатка финансирования темпы были крайне низкими. В мае 2021 года было решено не достраивать метрополитен, а уже готовые объекты приспособить для подземных линий скоростного трамвая. 24 сентября 2024 года стало известно о том, что госэкспертиза согласовала проект стартового котлована для линии метротрамвая "Север-Юг". Завершить реализацию проекта планируется к 2025 году.