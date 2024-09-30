103 тысячи рублей в месяц нужно российской семье, чтобы комфортно платить за ипотеку

Семейный доход, необходимый, чтобы оплачивать ипотеку в России, превысил 103 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала года размер рекомендованного для обслуживания кредита на жилье дохода вырос на 1,5% — с 101,6 тысячи до 103,2 тысячи рублей. За последние четыре года - это максимальный показатель.

Больше всего рекомендованный семейный доход вырос в Москве — на 20,8%, а также в Самарской (+9,1%) и Новосибирской (+8,8%) областях. Москва занимает первое место среди 30 регионов – там нужно зарабатывать почти 224 тысячи рублей.

На средний размер рекомендованного семейного дохода влияют динамика ипотечных ставок, средний размер и срок кредита.

Эксперты при этом отмечают, что говорить об ухудшении ситуации не стоит: вместе с ростом платежей за ипотеку, растут и средние доходы граждан. Они советуют планировать свои финансы так, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни.

24 сентября "Коммерсант", сообщил, что средняя ставка по ипотеке в России превысила 21% и достигла максимума за шесть лет. Это произошло из-за отмены льготной ипотеки на жилье в новостройках и повышения ключевой ставки Центробанка.