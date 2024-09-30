В челябинском ЖК "Академ Riverside" сорвался лифт с ребенком

В Челябинске прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в доме № 109 по ул. Университетской Набережной в ЖК "Академ Riverside", в кабине которого находился ребенок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

30 сентября жители дома № 109 на Университетской Набережной рассказали о том, что лифт сорвался, когда в его кабине находился 12-летний мальчик. Выбравшись из лифта, он предупредил соседей о неисправности оборудования.

Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства, даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственным за состояние лифтового оборудования.

Как мы сообщали ранее, в мае 2024 года лифт с женщиной и ребенком рухнул в Нижневартовске (ХМАО). К счастью, никто не пострадал.