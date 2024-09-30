Патриарх связал теорию Дарвина и божественный замысел

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, будучи в "Сириусе", высказался о теории Дарвина. По мнению первосвятителя, важно, чтобы человеческое вмешательство не повредило Богом определенному развитию человеческой личности.

"Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла – она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции. Поэтому для меня эволюция, – даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, – никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. Наоборот: такой инструмент заложен", - приводит РИА Новости слова патриарха.

Ранее помощник премьера Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а затем в РПЦ ряд священников выразили такое же желание. Викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что и сама теория Дарвина была существенно изменена, поэтому многое зависит от того, в каком виде она преподается.