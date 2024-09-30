В Свердловской области в два раза увеличился мобильный трафик в Telegram

В Свердловской области доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года выросла вдвое. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

По данным оператора на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов свердловчане тратят в соцсети VK (16,7%). В сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,2 процентных пункта.

Telegram демонстрирует еще более динамичный рост. Если два года назад мессенджер занимал лишь 5,4% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11,5%.

На TikTok сейчас приходится 5,3% мобильного интернета. В Свердловской области с августа 2022 года его доля сократилась на 3,5 процентных пункта.

Как отмечают в компании, доля мобильного интернет-трафика в Telegram на Среднем Урале является самым высоким показателем в УрФО.

Ранее сообщалось, что спрос на системных администраторов в Свердловской области за год увеличился на 25%.