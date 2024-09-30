Огромную плантацию конопли нашли под Одессой

В Одесской области нашли огромную плантацию конопли. Нацполиция Украины уже уничтожила плантацию, которая находилась в нескольких километрах от госграницы с Молдавией. Ее площадь равнялась 10 футбольным полям.

Отмечается, что трава росла на землях государственного лесного фонда Украины, а обрабатывали участок с помощью спецтехники местного лесничества. По мнению местной полиции, это указывает на большие усилия по поддержанию и укрытию плантации.

Всего было найдено 332 тысячи кустов конопли. Их примерная стоимость - почти на 300 миллионов гривен - это больше 50 миллионов рублей.

Владельцев поля еще не нашли, пишет ТАСС. Полиция Одесской области ведет расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу.