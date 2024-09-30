Депутат из Салехарда ушел на СВО

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев, избранный от "Единой России" заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО через три недели после выборов, сообщает Telegram-канал "Погоны и галстуки".

По данным источников канала, уехать на фронт он собирался и во время предыдущего срока, однако тогда "ЕР" не хотела отпускать партийца.

"Арефьев молодой, активный, а на Ямале с кадрами проблемы даже у единороссов", - говорится в сообщении.

Сам политик отправку на спецоперацию никак не комментировал.