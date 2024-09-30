В октябре изменится расписание трех пригородных поездов на каменском направлении СвЖД

Со 2 по 10 октября будет изменен порядок курсирования трех пригородных поездов на каменском направлении. Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, изменение расписания связано с плановыми ремонтными работами на однопутном перегоне Каменск-Уральский – УАЗ.

Согласно новому графику:

Поезд №6258 Челябинск – Каменск-Уральский 2, 4 и 10 октября будет следовать до ст. Нижняя. На участке Нижняя – Каменск-Уральский не курсирует;

Поезд №6604/6603 Нижняя – Екатеринбург 3 и 5 октября будет отправляться со ст. Каменск-Уральский (в 9:25 по местному времени). На участке Нижняя – Каменск-Уральский не курсирует;

Поезд №6651 Каменск-Уральский – Нижняя 3 и 5 октября не курсирует.

Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства, а также рекомендуют уточнять расписание при планировании поездки. Подробнее с изменением в графике работ поездов можно ознакомиться в приложении "РЖД Пассажирам", на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", а также на станциях и в пригородных кассах.