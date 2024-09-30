Военкор Поддубный стал Героем России

Президент России Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Награду Поддубный получил "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга".

7 августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.