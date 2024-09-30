В США заявили об оказанном Зеленскому холодном приеме

Владимиру Зеленскому был оказан холодный прием в ходе его визита в США, и украинский лидер не достиг своих целей. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Холодный прием, оказанный президенту Украины Владимиру Зеленскому в США на этой неделе, продемонстрировал сужение возможностей, с которыми он сталкивается спустя два с половиной года с начала войны", — написано в статье.

Зеленский прилетел в США 24 сентября, чтобы поучаствовать в Генассамблее ООН. В ходе визита он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, а также с кандидатами в лидеры страны — Камалой Харрис и Дональдом Трампом, пишет Lenta.ru.

Зеленский в США представил свой "план победы", предусматривающий помощь Киеву, а также просил разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием. В материале газеты отмечается, что американские чиновники "выразили скептицизм и заявили, что хотят получить больше деталей". Они переживают, что очередная помощь Украине может быть воспринята как эскалация конфликта.

Отмечается, что Джо Байден выделил очередную помощь Украине - 8 миллиардов долларов, но не дал Киеву разрешения бить вглубь России.

Глава МИД России Сергей Лавров весной заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны СВО. А по словам Владимира Путина, удары Украины западным оружием по России "близки к агрессии".

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским сказал, что в случае избрания будет стараться завершить конфликт на Украине еще до инаугурации.

Москва исключает переговоры с Киевом до победы над ВСУ в Курской области, где с 6 августа идут бои. Также среди требований - вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от присоединения к НАТО.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале назвал поездку президента Украины в США непростой.

"Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный", — написал Ермак.

По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно, а команда Зеленского не хотела бы сделать что-либо, что могут использовать против Украины в последующих событиях.