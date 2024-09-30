В США заявили об оказанном Зеленскому холодном приеме

30 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США заявили об оказанном Зеленскому холодном приеме

Владимиру Зеленскому был оказан холодный прием в ходе его визита в США, и украинский лидер не достиг своих целей. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Холодный прием, оказанный президенту Украины Владимиру Зеленскому в США на этой неделе, продемонстрировал сужение возможностей, с которыми он сталкивается спустя два с половиной года с начала войны", — написано в статье.

Зеленский прилетел в США 24 сентября, чтобы поучаствовать в Генассамблее ООН. В ходе визита он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, а также с кандидатами в лидеры страны — Камалой Харрис и Дональдом Трампом, пишет Lenta.ru.

Зеленский в США представил свой "план победы", предусматривающий помощь Киеву, а также просил разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием. В материале газеты отмечается, что американские чиновники "выразили скептицизм и заявили, что хотят получить больше деталей". Они переживают, что очередная помощь Украине может быть воспринята как эскалация конфликта.

Отмечается, что Джо Байден выделил очередную помощь Украине - 8 миллиардов долларов, но не дал Киеву разрешения бить вглубь России.

Глава МИД России Сергей Лавров весной заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны СВО. А по словам Владимира Путина, удары Украины западным оружием по России "близки к агрессии".

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским сказал, что в случае избрания будет стараться завершить конфликт на Украине еще до инаугурации.

Москва исключает переговоры с Киевом до победы над ВСУ в Курской области, где с 6 августа идут бои. Также среди требований - вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от присоединения к НАТО.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале назвал поездку президента Украины в США непростой.

"Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный", — написал Ермак.

По его словам, президентская кампания в США проходит напряженно, а команда Зеленского не хотела бы сделать что-либо, что могут использовать против Украины в последующих событиях.

Теги: wsj, США, Зеленский, Путин, Байден, Трам, Харрис, Украина, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.09.2024 02:01 Мск Зеленский планирует провести президентские выборы в 2025 году
Ранее 11.07.2024 08:35 Мск Америка ищет замену Зеленскому
Ранее 20.06.2024 11:11 Мск СВР: Запад готовится "списать" Зеленского

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети