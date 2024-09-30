30 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Материнский капитал в 2025 году вырастет на 16 тысяч рублей и составит 646 тысяч

Материнский капитал в 2025 году вырастет до 646 тысяч рублей, за второго ребенка мама и папа получат 854 тысяч. Об этом рассказала депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, из бюджета на эти цели выделят 694,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

"Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго", — сообщила Стенякина.

Сейчас (с 1 февраля 2024 года) размер маткапитала составляет 630,4 тысячи на первого ребенка и 833 тысячи на второго, пишет "РИА Новости"

Программа маткапитала начала действовать в России в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года деньги начали выплачивать и за первенца.

Программа действует до конца 2026 года. В мае председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продлить ее до 2030 года.

По данным Росстата, в первом полугодии текущего года в России число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в аналогичном периоде 2023 года - 616,2 тыс.). Рождаемость снижается 9-ый год подряд.

Теги: маткапитал, ребенок, деньги, выплата, Госдума, Стенякина


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