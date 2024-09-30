В Пыть-Яхе бастуют водители автобусов из-за невыплаты зарплаты

В Пыть-Яхе водители городских автобусов устроили забастовку и не вышли на линию.

Как сообщает NEFT со ссылкой на анонимный источник, 30 сентября водители отработали утренние рейсы до 11.00, а после вернулись на базу. Приступить к работе снова сотрудники планируют только после выплаты зарплаты и премий за переработки. Сообщается, что основную зарплату работникам не выплачивали месяц, а надбавки за внеурочный труд — три месяца. Также источник издания утверждает, что здесь вина не местного руководства, а начальства из Тюмени.

Ситуацию в своих социальных сетях прокомментировал глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов. Он заявил, что власти города делают все, чтобы не допустить транспортного коллапса, для решения проблемы создана рабочая группа.

Мэр подчеркнул, что администрация оплачивает работу "ЗапСибАвто" без задержек. Проблемы с перевозками вызваны "некачественным руководством" со стороны компании.

"Перевозки в городе будут продолжаться. Если на каких-то маршрутах не будет автобусов, просим сообщать. С учетом сложившейся ситуации отнеситесь с пониманием к каким-нибудь задержкам", – прокомментировал Дмитрий Горбунов.

Напомним, ранее в ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело.