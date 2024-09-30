Школьницу из уральского села, пострадавшую от рук 15-летнего соседа, выписали из больницы

12-летнюю школьницу из села Мостовское, на которую, по версии следствия, напал 15-летний сосед и проломил голову камнем, выписали из больницы. Сейчас здоровью и безопасности ребенка ничего не угрожает.

Как сообщает "КП-Екатеринбург", девочке прописали три месяца домашнего режима, по пять часов прогулок на свежем воздухе ежедневно, не более двух часов за компьютером и телевизором а также год без занятий физкультурой. Помимо этого, ребенку рекомендовали держаться подальше от мерцающих ламп и игрушек, а также на время забыть про качели, карусели и другие аналогичные аттракционы.

Напомним, что школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

В МВД сообщали, что несовершеннолетнюю ударили камнем и оттащили за ноги в лес. Возбуждено уголовное дело. В дальнейшем подростка отправили под домашний арест до 16 ноября. Однако после апелляции со стороны прокуратуры и защиты потерпевшей, парня отправили под стражу до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что причиной зверского нападения стала месть за обиды.