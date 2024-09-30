30 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Футбол стал неинтересен россиянам

За последние 20 лет число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось в пять раз. Такие результаты публикует ВЦИОМ.

Если в 2005 году их было 19%, то сегодня лишь 4%. Периодических болельщиков было 34%, сегодня 18%. Доля же безразличных к футболу за то же время выросла с 43% до 77%. При этом важно, что среди молодежи до 24 лет их 84%, то есть в дальнейшем интерес футболу, скорее всего, будет падать и дальше.

Характерно, что действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного с точки зрения профессиональных и человеческих качеств, сегодня могут назвать только 17% россиян. Еще 15 лет назад таких было почти 50%. Иными словами, российский футбол становится "безликим" и "безымянным" для российского общества, считает ВЦИОМ.

40% не могут ничего сказать о ситуации в отечественном футболе. О развитии и прогрессе говорят 13%, о стабильности — 21%, негативные оценки ставят 26%. Но это в среднем. А конкретно футбольные болельщики, которые лучше знакомы с темой, в целом оценивают ситуацию в российском футболе гораздо хуже: о больших проблемах или даже ухудшении говорят 42%.

Довольно удивительно, что россияне считают, что в нашей стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов. Так ответили 64%, что на 10% больше, чем в 2014 году.

Средняя посещаемость матчей чемпионата России сегодня, на фоне внедрения FAN ID, составляет 11 тыс. зрителей. Это меньше, чем было в конце 2010-х, когда матчи в среднем посещали 13-16 тыс. зрителей. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает главной проблемой российского футбола отсутствие достаточного количества высококлассных футболистов.

Теги: футбол, россияне


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